Netflix heeft een documentaire gemaakt over hiphoplegende The Notorious B.I.G. De film Biggie: I Got A Story To Tell is vanaf 1 maart te zien, kondigde de streamingdienst maandag aan.

De moeder van The Notorious B.I.G., die in 1997 op 24-jarige leeftijd werd doodgeschoten, en zijn goede vriend en 'ontdekker' Sean 'Diddy' Combs zijn uitvoerend producenten van de documentaire.

"Christopher Wallace, oftewel The Notorious B.I.G., is nog altijd een van de iconen uit de hiphop, bekend om zijn kenmerkende flow en autobiografische teksten. De documentaire viert zijn leven aan de hand van zeldzame beelden achter de schermen en verhalen van zijn beste vrienden en familie", omschrijft Netflix de film.

De uit New York afkomstige rapper brak in 1994 door met zijn album Ready To Die. Tijdens de opnames van zijn tweede album in 1996 werd de strijd tussen East Coast- en West Coast-rappers, onder wie zijn rivaal Tupac Shakur, steeds heftiger. Shakur werd in september 1996 doodgeschoten en Wallace een half jaar later. Beide moorden zijn nooit opgelost.