Het garantiefonds van 300 miljoen euro voor festival- en evenementenorganisaties zal misschien eerder dan 1 juli in werking treden. Dat zegt demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer maandag desgevraagd tegen NU.nl.

Hierdoor zouden organisaties eerder kunnen besluiten om te starten met de opbouw hun evenement

"Het ziet er nu naar uit dat het fonds vanaf 1 juli beschikbaar is voor grotere evenementen", zegt Keijzer. "Maar de Kamer heeft mij gevraagd om te kijken of we ook eerder kunnen starten. Bijvoorbeeld 1 juni, maar zo ver ben ik nog niet. 300 miljoen is een hoop geld, maar ergens is dat ook een keer op natuurlijk."

Over de voorwaarden om aanspraak te maken op het vorige maand aangekondigde garantiefonds van 300 miljoen is echter nog geen duidelijkheid. Veel festivalorganisaties verlangden al voor 1 februari duidelijkheid, zodat ze met hun voorbereidingen konden beginnen.

"We zijn aan het uitzoeken hoe we het garantiefonds op de beste manier vorm kunnen geven", aldus Keijzer.

"Mijn collega's en ik worden telkens met nieuwe ontwikkelingen geconfronteerd. Daarnaast ben ik ook bezig met de reisbranche en de evenementenmodule. Het is allemaal erg veel in korte tijd."

'Ik begrijp hoe hoog het water aan de lippen staat'

Veel organisaties verschuiven hun evenementen die in het voorjaar gepland stonden naar juli of zelfs later in het jaar. Vooral de eerste twee weekenden van september staan in Nederland al bol van de festivals.

Keijzer kan op dit moment niet garanderen dat deze organisaties ook automatisch aanspraak maken op het garantiefonds. "Zo ver ben ik nog niet. Wat ik gehoord heb vanuit de reisbranche is dat er vooral na september al boekingen binnenkomen. Daar worden ook discussies gevoerd over wie er verantwoordelijk wordt gehouden als het misgaat."

Op de vraag of Keijzer het eerlijk zou vinden als organisaties die hun evenementen opschuiven ook aanspraak mogen maken op het garantiefonds, antwoordt ze: "Ik begrijp hoe hoog het water aan de lippen staat bij heel veel ondernemers. Het is in ons aller belang om zoveel mogelijk bedrijven overeind te houden. Ik vind wel dat iedereen zich altijd netjes aan de wet moet houden, maar ik denk dat dit in dit geval niet bijt."

'Ic-bezetting blijft van het grootste belang'

Keijzer zegt dat het extreem ingewikkeld is te voorspellen wanneer organisaties kunnen beginnen met het voorbereiden van hun evenementen.

"Dit virus is geen wiskunde. Je hebt te maken met besmettingen, ziekenhuis- en ic-opnames, daarnaast beginnen we deze week met het vaccineren van de groep die het snelst op de ic terechtkomt. De ic-bezetting blijft van het allergrootste belang. Je wil niet dat mensen bij het ziekenhuis aankomen zonder dat er een ic-bed beschikbaar is. Maar als die risicogroep eenmaal gevaccineerd is, voer je weer een totaal andere discussie."