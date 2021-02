Het dance-event en het concert in de Ziggo Dome in Amsterdam en het festival op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen worden definitief in de eerste twee weekenden van maart georganiseerd. Dat zei staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken maandag tijdens een congres in Utrecht.

Welke artiesten er zullen optreden en hoe de kaartverkoop gaat verlopen is nog niet bekend. De organisatie van de vier evenementen is in handen van MOJO en ID&T.

Bij de evenementen in de Ziggo Dome (6 en 7 maart) worden 1.300 bezoekers verwacht, die worden verdeeld in vijf zogenoemde bubbels van 250 personen en een groep van vijftig personen. Op het evenemententerrein worden op 12 en 13 maart in totaal 1.500 bezoekers per festival ontvangen, te verdelen in drie groepen van vijfhonderd personen.

Het congres is het eerste van een rij zogeheten Back 2 Live-evenementen, die onder andere door Fieldlab Evenementen worden georganiseerd.

Deze praktijktesten moeten het mogelijk maken om op een beheerste wijze te experimenteren met een veilige heropening van (sectoren van) de maatschappij en moeten perspectief bieden voor deelname aan toekomstige evenementen.

'Volgend jaar op je slippers op dance-event'

Keijzer ziet het congres als startpunt voor een omwenteling in de evenementenbranche. "Menselijk en economisch houden we het zo op de lange duur niet vol, dan moet je gaan nadenken over hoe je het dan wel moet doen. En dan moet je gaan beginnen met testen. Dat is wat we vandaag doen," aldus Keijzer.

Op de vraag wanneer ze verwacht dat er weer evenementen georganiseerd kunnen worden, antwoordt Keijzer: "Dit is een heel 'politiek oncorrect' antwoord, maar ik hoop dat je volgend jaar op een lekker dance-event met een wit wijntje op je slippers kunt staan."