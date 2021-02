Het is dit jaar dertig jaar geleden dat Cypress Hill zijn debuutalbum heeft uitgebracht. De Amerikaanse rapgroep viert de mijlpaal met een eigen stripboek dat later dit jaar moet verschijnen, maakten de mannen bekend.

Cypress Hill: Tres Equis', dat uitkomt in het Engels en Spaans, vertelt het verhaal van de oprichting van de groep in Los Angeles.

"Kunst heeft altijd een grote invloed op onze levens en muziek", zegt frontman B-Real. "Als kinderen lazen we al stripboeken vol met helden die het onmogelijke bereiken. Nu, dertig jaar later, had ik nooit verwacht dat we de kans kregen zelf op deze manier ons verhaal te vertellen."

De hiphopgroep, bekend van hits als Insane in the Brain en (Rap) Superstar, bracht in 1991 het debuutalbum Cypress Hill uit. Daarna volgden nog acht platen. De recentste, Elephants on Acid, verscheen in 2018.