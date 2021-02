Pharrell Williams heeft niet onder ede gelogen tijdens de veelbesproken plagiaatzaak rond het nummer Blurred Lines. Een rechter heeft geoordeeld dat de muziekproducent geen meineed pleegde toen hij in 2018 in de rechtbank verklaarde dat hij niet bewust de studio in ging om een liedje te maken dat leek op Got to Give It Up van Marvin Gaye, meldt People.

De nabestaanden van Gaye wonnen de rechtszaak over Blurred Lines, de hit die Williams in 2013 uitbracht met zanger Robin Thicke. Zij vonden dat het te veel leek op het nummer Got To Give It Up. De rechter stelde hen in het gelijk. Williams en Thicke moesten er bijna 5 miljoen dollar ervoor betalen.

De zaak kreeg een staartje toen Williams in 2019 een interview gaf aan het blad GQ, waarin hij sprak over zijn maakproces. Hij vertelde dat hij naar liedjes luistert die hem iets doen en ze vervolgens ontleedt om erachter te komen wat het aspect is dat hem raakt. "Dat heb ik ook met Blurred Lines gedaan en daarmee ben ik in de problemen gekomen", zei hij in het interview.

'Niet de studio in om iets te maken dat voelde als Marvin Gaye'

Volgens de nabestaanden van Gaye stond dit haaks op wat Pharrell tijdens het proces rond Blurred Lines in de rechtbank verklaarde. "Ik ging niet de studio in met de bedoeling om iets te maken dat voelde of klonk als Marvin Gaye", zei hij toen. De erven van Gaye stapten opnieuw naar de rechter omdat ze vonden dat Pharrell ook hun juridische kosten moest vergoeden nu bleek dat hij meineed had gepleegd.

De rechter stelde hen in het ongelijk omdat de verklaring in de rechtbank wel overeenkwam met het interview. Pharrell zei volgens de rechter toen al dat hij na het uitbrengen van Blurred Lines besefte dat het "gevoel dat hij probeerde te vangen in het nummer een gevoel was dat hij associeerde met Marvin Gaye."