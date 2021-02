The Kik heeft vrijdag een studioversie uitgebracht van Terug naar school toe. De band maakte een cover van de jarentachtighit Baggy Trousers van de Britse ska-popband Madness om de opening van de scholen te vieren.

Bij het programma Matthijs gaat door trad de band voor het eerst op met het liedje.

Op veler verzoek is The Kik afgelopen week hard aan de slag gegaan om een studioversie van het liedje uit te brengen. Die versie is vanaf nu voor het publiek te beluisteren.

The Kik, bestaande uit frontman Dave von Raven, Arjan Spies, Marcel Groenewegen, Paul Zoontjens en Ries Doms, werd in 2011 opgericht.