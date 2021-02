Er zijn al meer dan tienduizend mensen die zich hebben aangemeld om de nieuwe, derde zanger in K3 te worden. Een kwart hiervan is man, laat Studio 100 vrijdag volgens het AD weten.

Klaasje Meijer maakte dinsdag bekend na vijf jaar K3 te verlaten.

Producent Studio 100 zal op zoek gaan naar een vervangende zangeres of zanger, mogelijk in de vorm van een televisieprogramma. Ook Meijer en de andere twee zangeressen werden op deze manier gekozen toen de vorige formatie liet weten te stoppen.

Voor het eerst kunnen ook mannen zich aanmelden om deel uit te maken van K3. Ongeveer 2.500 mannen hebben dit gedaan.

Meijer, het enige Nederlandse lid van de formatie, zal de groep niet per direct verlaten. Er staat nog een tour gepland, die wegens het coronavirus is uitgesteld. Studio 100 hoopt deze tour binnenkort af te kunnen werken als een afscheid van Meijer.

K3 werd in 1998 opgericht en bestond toen uit Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts. Aerts verliet in 2009 de band en werd vervangen door Josje Huisman. In 2015 werd de hele groep vervangen door Meijer, Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen. Beide keren werd een talentenjacht op televisie gehouden om nieuwe groepsleden te vinden.