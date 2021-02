Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Dua Lipa - We're Good

Dua Lipa beleefde in 2020 misschien wel het succesvolste jaar van haar carrière tot nu toe dankzij haar tweede album Future Nostalgia. De Britse popster is nog niet klaar met die plaat. Ze brengt namelijk The Moonlight Edition uit, waarop vier nieuwe tracks te vinden zijn én de samenwerkingen met Miley Cyrus en Angèle die ze eind vorig jaar uitbracht. Een van de nieuwe nummers is de single We're Good, een nummer waarin ze besluit dat het beter is om zonder haar partner verder te gaan.

Pink & Willow Sage Heart - Cover Me In Sunshine

Pink heeft haar nieuwe single opgenomen met haar negenjarige dochter Willow. Op Cover Me In Sunshine zingen moeder en dochter over betere tijden die eraan komen. Pink hoopt een glimlach op de gezichten van haar luisteraars te toveren en hen troost te bieden in zware tijden, laat ze op sociale media weten.

Douwe Bob - Was It Just Me

Douwe Bob heeft weer van zich laten horen. De singer-songwriter brengt met Was It Just Me zijn eerste single van 2021 uit. Het is de opvolger van het nummer Hold On dat vorig jaar verscheen. De zanger schreef Was It Just Me met Maurice van Hoek en Daniël Lohues. Laatstgenoemde tekende ook voor de productie van het nummer.

Sia - 1+1

Sia brengt vrijdag haar film Music uit in de Verenigde Staten en Canada. Op die dag verschijnt ook de soundtrack van de film die ze zelf regisseert. De Australische zangeres zong alle nummers zelf in en schreef voor de plaat met artiesten als Pink en Dua Lipa. De film over autisme, waarin Kate Hudson en Maddie Ziegler de hoofdrollen spelen, krijgt kritiek omdat Ziegler in tegenstelling tot haar personage geen autisme heeft. Ook ontstond er ophef over een scène waarin het personage tijdens een meltdown tegen de grond wordt gewerkt. Sia bood haar excuses aan en besloot haar Twitter-account te verwijderen.

Rita Ora, Imanbek, David Guetta & Gunna - Big

Rita Ora wilde zichzelf uitdagen in tijden van lockdown en besloot via Zoom een ep te maken met de Kazachse producer Imanbek, die geen woord Engels spreekt. Voor het nummer Big riep ze ook de hulp van David Guetta en rapper Gunna in. "Het nummer rond krijgen duurde wel veel langer dan normaal, zo'n twee à drie maanden. Dat krijg je als je steeds alles online moet versturen naar elkaar, maar het was het wachten waard", vertelt Ora in gesprek met NU.nl.

