Het nieuwe album van Taylor Swift, Fearless: Taylor's Version is af en binnenkort te beluisteren, kondigt de zangeres aan op Twitter. Swift nam het album waarmee ze in 2008 een Grammy won en internationaal doorbrak opnieuw op omdat ze zelf de rechten over haar muziek wil beheren.

"Ik ben blij te kunnen vertellen dat mijn nieuwe versie van Fearless klaar is en binnenkort te beluisteren zal zijn. Het heeft 26 nummers, waaronder zes nooit eerder uitgebrachte nummers. Love Story komt vanavond uit", schrijft de zangeres op Twitter.

"Ik heb veel gesproken over waarom ik mijn eerste zes albums opnieuw maak, maar door de manier waarop ik dit gedaan heb zullen jullie het hopelijk nog beter begrijpen", gaat Swift verder in een toegevoegd bericht. "Artiesten zouden om zoveel redenen hun eigen werk moeten bezitten, maar de meest voor de hand liggende is dat de artiest de enige is die de muziek echt kent."

Swift kondigde in 2019 voor het eerst aan dat ze haar eerste zes albums opnieuw zou opnemen na de overname van haar platenlabel door Scooter Braun. Braun nam het eigendom van Swifts originele opnames namelijk over nadat zijn bedrijf Ithaca Holdings Big Machine Label Group overnam, het platenlabel dat elk Swift-album tot en met 2017 uitbracht.

Swift heeft herhaaldelijk beweerd dat noch Braun noch Scott Borchetta, de oprichter van Big Machine en de man die haar als tiener bij het label tekende, haar een eerlijke kans hebben gegeven om eigenaar te worden van haar muziek. Vandaar dat ze ervoor heeft gekozen haar eerste album opnieuw op te nemen.

Hoewel Swift niet bij haar tweet vermeldt wanneer het album uitkomt, zit er volgens Rolling Stone een verborgen boodschap in haar bericht waaruit blijkt dat de releasedatum 9 april zal zijn.