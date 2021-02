Rita Ora werkte de afgelopen maanden met producer Imanbek via Zoom aan de ep Bang vol dansbare nummers. Omdat de zangeres de muziek niet met haar collega's in de studio kon terugluisteren, bouwde ze thuis in haar eentje elke keer een feestje als een afgewerkt nummer in haar mailbox verscheen, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Ik denk dat dit soort clubmuziek precies is wat mensen nu nodig hebben. Het helpt echt om alles even los te laten", vertelt Ora. "Het is haast als therapie, ook voor mijzelf. Ik heb deze nummers zeker gebruikt om thuis een feestje te bouwen. Normaal doe je dat samen in de studio met de mensen met wie je werkt en nu stond ik in mijn eentje te dansen."

Ora wilde in tijden van lockdown uit haar comfortzone stappen en benaderde de Kazachse producer Imanbek, die doorbrak met zijn remix van Roses van Saint Jhn. "Elke keer dat ik over die jongen uit Kazachstan las, raakte ik meer door hem geïntrigeerd. Roses was mijn favoriete nummer vorig jaar. Toen ik hem benaderde voor een samenwerking was er geen plan en we zouden wel zien. Nu hebben we samen een ep."

Rita Ora in het kort Geboren op 26 november 1990 in Pristina, Kosovo (toen nog het voormalige Joegoslavië)

Ze verhuisde op jonge leeftijd naar Londen met haar familie.

Ora brak in 2012 door met hits als Hot Right Now, How We Do (Party) en R.I.P.

Ze werkte samen met artiesten als Avicii, Tiësto, Kygo, Calvin Harris en Cardi B.

Ze heeft twee albums: Ora (2012) en Phoenix (2018).

I Will Never Let You Down, Anywhere, Your Song en Let You Love Me behoren tot haar grootste solohits.

Ora is de Britse vrouwelijke artiest met de meeste toptienhits in het Verenigd Koninkrijk: dertien stuks.

'Het maken van een nummer duurde twee à drie maanden'

Het creëren van de plaat ging echter niet altijd over rozen. "Het hele proces van muziek maken via Zoom is een grote uitdaging. Als artiesten wil je graag in dezelfde ruimte zijn met dezelfde energie en de muziek samen horen. Ik moest erg wennen aan hoe dat online gaat. Daarbovenop spreekt Imanbek geen Engels. Het klinkt misschien cliché, maar we hadden muziek echt als enige taal die we konden spreken."

"Er waren wel momenten dat we dachten: laten we dit maar vergeten, want het is te moeilijk. Als ik nu naar de ep luister, ben ik zo blij dat we niet hebben opgegeven. Ik kan haast niet geloven dat we dit hebben gemaakt zonder samen in de studio te zijn."

Ook David Guetta werd door Ora bij het project betrokken. "Hij is een vriend van me. We hebben het al vaker gehad over samenwerken, maar dat was er nog niet van gekomen. Hij stuurde mij een demo van het nummer Big en Imanbek en ik waren meteen verkocht. Het nummer rond krijgen duurde wel veel langer dan normaal, zo'n twee à drie maanden. Dat krijg je als je steeds alles online moet versturen naar elkaar, maar het was het wachten waard."

'Meer op mijn intuïtie gaan vertrouwen door lockdown'

Ora heeft een vast groepje vrienden dat ze volledig vertrouwt met haar nieuwe muziek. Ze laat haar nieuwe nummers altijd aan hen horen om hun eerste reactie face to face te peilen. Vanwege de lockdown was dat ditmaal niet mogelijk.

"Het heeft me wel geleerd om meer op mijn eigen intuïtie af te gaan en niet te veel af te laten hangen van reacties van anderen. Natuurlijk probeer ik normaal ook wel van mijn eigen gevoel uit te gaan, maar nu moest ik dat volledig vertrouwen."

De Britse zangeres ziet de ep vooral als een uitstapje en hoopt binnenkort de laatste hand aan haar derde album te leggen. "Ik schrijf mijn liedjes nu met een hele kwetsbare benadering. Doordat ik minder onderweg ben en geleefd word, kan ik meer stilstaan bij wat ik wil zeggen. Ik ben daardoor dapperder geworden met het schrijven."

Als artiest maakte het Ora vooral ook zelfstandiger. "Het heeft me bewuster gemaakt van met wie ik wil samenwerken. Ik weet nu ook hoe ik zelf moet opnemen en mixen. Ik heb geleerd dat je helemaal niet zoveel nodig hebt om muziek te maken."