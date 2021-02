The Prodigy komt met een documentaire over het verhaal achter de band, zo maakten de bandleden woensdag bekend op Instagram. De documentaire is een eerbetoon aan de overleden voorman Keith Flint.

"Na het verschrikkelijkere verlies van onze broer 'Keef' in 2019, voelt het voor ons als het juiste moment om het verhaal van onze band te vertellen", schrijft de band bij het bericht.

"Het is een verhaal over de chaotische en moeilijke reis die onze band heeft doorgemaakt. Een verhaal over broeders met een missie om geluid te maken. De film zal gemaakt worden met dezelfde integriteit als waar we muziek mee maken: compromisloos, rauw en eerlijk. Deze is voor 'Keef'!"

De 49-jarige Flint werd in 2019 dood gevonden in zijn woning in de buurt van Londen. De zanger maakte zelf een einde aan zijn leven. Alle optredens van The Prodigy werden afgezegd.

The Prodigy werd in het begin van de jaren negentig bekend en brak wereldwijd door met nummers Breathe en Firestarter. Flint, die zich eerst als danser bij de groep voegde en later het vocale gedeelte van de band voor zijn rekening nam, viel op door zijn opvallende kapsels, gekleurde lenzen en piercings.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).