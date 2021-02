De concerten die Queen en Adam Lambert in Nederland zouden geven, zijn met ruim een jaar uitgesteld, maakt de Ziggo Dome woensdag bekend. De Britse rockband en Lambert zouden eigenlijk op 29 en 30 mei dit jaar optreden, maar staan nu op 1 en 2 juli 2022 in de Amsterdamse concertzaal.

Gekochte kaartjes voor het uitverkochte concert zijn volgend jaar ook nog geldig. De shows werden al eens eerder uitgesteld. Vanwege de coronamaatregelen konden de concerten op 29 en 30 mei vorig jaar niet doorgaan.

"Het is zo jammer dat we weer moeten uitstellen, maar veiligheid staat voorop", laat Lambert op Twitter weten. "We kijken ernaar uit om in de lente van 2022 weer terug te zijn, beter dan ooit!"

De originele bandleden van Queen, Brian May en Roger Taylor, zouden samen met frontman Lambert door Europa en het Verenigd Koninkrijk toeren. De shows zijn onderdeel van de nieuwe Rhapsody Tour.