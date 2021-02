Dauwpop vindt dit jaar niet plaats in het voorjaar. Het muziekfestival in Hellendoorn is van 29 mei verplaatst naar 4 september vanwege de huidige situatie rond het coronavirus.

De line-up van Dauwpop 2021 wordt binnenkort bekendgemaakt. De organisatie probeert naar eigen zeggen veel namen die geboekt stonden voor de geannuleerde editie van vorig jaar opnieuw te strikken. Onder meer Kensington, Chef'Special, Eefje De Visser, Wolfmother, Typhoon en Snelle stonden toen op het affiche.

De kaartverkoop is al van start gegaan. Kaartjes voor de editie van 2020 blijven geldig.

Door de verplaatsing kan Dauwpop nu terugvallen op het garantiefonds van de overheid als het in september niet doorgaat. Dat fonds geldt namelijk alleen voor evenementen na 1 juli, dus daar zou het festival met de oorspronkelijke editie geen beroep op kunnen doen. Paaspop, traditiegetrouw in april de opener van het festivalseizoen, is ook al opgeschoven naar september.