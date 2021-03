Spotify zet bewust een schijnwerper op de muziek van lokale en vrouwelijke artiesten. Hoofd van Spotify Benelux Wilbert Mutsaers vertelt in gesprek met NU.nl dat Spotify daar waar het kan muziek van eigen bodem en vrouwelijke artiesten extra steunt met bijvoorbeeld playlists.

"Ons mantra is reflect local culture, dat vormt een belangrijk deel van mijn werk", vertelt Mutsaers. "Het is onze taak om het lokale product op weg te helpen. Bij het maken van playlists overwegen we artiesten uit eigen land dan ook extra. Als wij die nieuwe Nederlandse of Belgische artiest niet pushen, dan ligt het niet voor de hand dat dit in IJsland of Nieuw-Zeeland wel gebeurt."

Volgens Mutsaers is deze inzet alleen maar versterkt sinds de coronacrisis, waarin artiesten veel van hun inkomsten zien wegvallen. "We hebben in het afgelopen jaar bijvoorbeeld nog meer aandacht besteed aan lokale afspeellijsten als Made in NL, Je Moerstaal en Karakter. We zijn veel in gesprek met artiesten en moedigen hen aan nieuwe muziek uit te brengen en dan kijken wij wat we vanaf onze kant voor hen kunnen betekenen."

Langzamere ontwikkelingen van lokale muziek op Spotify België

In Nederland staat muziek van eigen bodem op Spotify inmiddels meer dan stevig. Een meerderheid van de vijftig meest beluisterde artiesten van 2020 in ons land zijn Nederlands, met zelfs een volledig Nederlandse top 5. In België is dit nog wel anders. Daar stond de hoogst genoteerde artiest van eigen bodem op 13 en haalden er slechts vijf de top 50.

Mutsaers verklaart dit verschil mede door de snelle en sterke opkomst van Spotify in Nederland. "In Nederland ging de opkomst van Spotify veel sneller, omdat men meer openstond voor een nieuwe manier van muziek consumeren. In België is de digitale markt pas sinds twee jaar groter dan de fysieke markt van cd's en lp's. Daar hebben we sinds twee jaar gelokaliseerd, terwijl dit in Nederland al zo'n vijf jaar langer het geval is."

"We zien nu wel dat Belgische artiesten streaming meer aan het omarmen zijn." Volgens Mutsaers ziet de Belgische muziekindustrie de ontwikkelingen in Nederland ook, waarbij niet alleen hiphop grote streamingaantallen scoort, maar ook artiesten uit andere genres: van Davina Michelle tot Tino Martin en Duncan Laurence tot Tabitha. Hij spreekt de hoop en verwachting uit dat de verhoudingen in België in de komende jaren ook gunstiger voor artiesten van eigen bodem gaan uitvallen.

'De honger onder vrouwelijke artiesten om te leren is groot'

In dezelfde top 50 van Nederland staan slechts negen vrouwelijke artiesten, van wie Dua Lipa op plek twaalf de hoogst genoteerde is. Mutsaers wijst erop dat de marges in deze lijst klein zijn en dat het om een momentopname gaat, maar geeft tegelijkertijd aan dat Spotify zich ook inzet om vrouwelijke artiesten, producers en liedjesschrijvers kansen te bieden.

Op Internationale Vrouwendag heeft Spotify in vijftig landen waaronder Nederland de nieuwe EQUAL Hub gelanceerd. Hierop wordt de nieuwste muziek en podcasts van vrouwelijke makers speciaal uitgelicht. Met de campagne wil Spotify het potentieel van vrouwelijke makers extra voeden.

"Uiteindelijk bepalen mensen natuurlijk zelf waar ze naar luisteren, maar wij zien en voelen wel een verantwoordelijkheid om, waar we kunnen, vrouwen in de muziekindustrie een zetje in de rug te geven. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de muziekwereld, bij de artiesten, maar nog meer als songwriters en producers. Dat is al lange tijd het geval en daar hopen we langzaamaan wat verbetering in te kunnen brengen met extra steun bijvoorbeeld in playlists."

"Ook hebben we begin vorig jaar een masterclass gedaan voor vrouwelijke artiesten waar 150 muzikanten aanwezig waren. De honger onder de artiesten om te leren over de verschillende aspecten van de muziekindustrie is groot en daar helpen we ze graag bij."

"Het vrouw zijn an sich definieert natuurlijk niet of muziek leuk of interessant wordt gevonden. De ongelijke verhoudingen in de muziekindustrie gaan niet vanzelf veranderen, maar goed voorbeeld, zoals het succes van Dua Lipa en Billie Eilish of nu Olivia Rodrigo, doet wel volgen. In Nederland zijn we sowieso al langer op de goede weg met veel grote artiesten als Anouk, Maan, Ilse DeLange, Trijntje Oosterhuis, Eefje de Visser, Davina Michelle en Tabitha, maar het kan altijd beter. Aan het talent ligt het zeker niet en dat zien we ook echt terug met nu opkomende artiesten als Froukje, Nana Adjoa en Rimon."