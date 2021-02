Dotans single Numb heeft de gouden status bereikt in Italië, maakt de zanger woensdag bekend via Twitter. Het is zijn eerste gouden plaat buiten Nederland en België.

"Het is zo speciaal om te zien hoe juist in deze tijd mijn muziek zo is omarmd in Italië", twittert Dotan.

"Drie jaar geleden stond ik nog voor zeventig man te spelen in Rome en nu is Numb zelfs goud geworden. Ik heb een beetje mogen proeven van spelen voor het Italiaanse publiek en ik kan echt niet wachten om volwaardig te kunnen toeren daar."

De zanger stond met zijn laatste drie singles in de Italiaanse hitlijsten. Dotan zong in verschillende nationale televisieprogramma's en werd zelfs uitgenodigd om op te treden voor de paus in Show do Vaticano, dat jaarlijks op Kerstavond wordt uitgezonden.