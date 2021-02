Vrienden en bekenden van Mary Wilson hebben dinsdag gereageerd op haar plotselinge overlijden op 76-jarige leeftijd. Haar Supremes-collega Diana Ross schrijft op Twitter dat The Supremes zullen voortleven.

"Ik word net wakker met dit nieuws. Mijn condoleances voor de familie van Mary. Ik word eraan herinnerd dat elke dag een geschenk is. Ik heb zoveel mooie herinneringen van onze tijd samen. The Supremes leven voort in ons hart", aldus Ross.

Ross en Wilson zaten van 1959 tot 1970 samen in de popgroep die hits had als Baby Love en Stop! In The Name Of Love, totdat Ross besloot solo verder te gaan. Een reünie van de band was in 1999 dichtbij, maar de zangeressen werden het niet eens over de voorwaarden van een gezamenlijke tour. De band tussen de twee leek daarna wat bekoeld.

Ook Berry Gordy Jr., oprichter van het label Motown waar de dames onder contract stonden, reageert op het overlijden van Wilson. "Ik ben zeer geschokt en verdrietig dat een belangrijk lid van de Motown-familie er niet meer is", schrijft hij in een verklaring.

"The Supremes openden deuren voor zichzelf, andere Motown-artiesten en nog veel meer mensen. Ik was altijd trots op haar. Ze was een op zichzelf staande ster en heeft door de jaren heen hard gewerkt om de nalatenschap van de band levend te houden."