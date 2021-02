Klaasje Meijer heeft besloten na vijf jaar K3 te verlaten. Studio 100 maakt in een persconferentie bekend dat de groep op zoek gaat naar een nieuw lid.

Meijer noemt het een "heldere doordachte beslissing" dat ze de groep gaat verlaten. In de persconferentie bedankt ze haar bandleden Marthe de Pillecyn en Hanne Verbruggen, het team van Studio 100 en haar fans. Ze beschrijft het 'K3-leven' als "fantastisch", maar noemt het tijd om haar "vleugels uit te slaan" en haar "horizon te verbreden".

"Ik gun het iemand anders om mijn plaatsje in K3 over te nemen", aldus Meijer, die zegt graag door te willen gaan met acteren en presenteren. "Ook zal muziek een rol blijven spelen in mijn leven, omdat mijn hart daar ligt."

216 Klaasje licht vertrek uit K3 toe: 'Ik gun iemand mijn plaatsje'

Nieuw K3-lid mag ook een zanger zijn

Studio 100-baas Gert Verhulst vertelt dat ze op zoek gaan naar een nieuw lid. Hij benadrukt dat ze ditmaal niet per se zoeken naar een vrouw. Zowel zangers als zangeressen vanaf achttien jaar oud zijn welkom om zich aan te melden voor een auditie. Studio 100 onderzoekt momenteel de mogelijkheden om het vinden van een nieuw K3-lid in een televisieprogramma te laten zien. SBS6 is daarover in gesprek met de Vlaamse zender VTM en Studio 100.

Meijer zal de groep niet per direct verlaten. Er staat nog een tour gepland, die wegens het coronavirus is uitgesteld. Studio 100 hoopt deze tour binnenkort af te kunnen werken als een afscheid van Meijer.

K3 werd in 1998 opgericht en bestond toen uit Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts. Aerts verliet in 2009 de band en werd vervangen door Josje Huisman. In 2015 werd de hele groep vervangen door Meijer, De Pillecyn en Verbruggen. Beide keren werd een talentenjacht op televisie gehouden om nieuwe groepsleden te vinden.