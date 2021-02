The Supremes-zangeres Mary Wilson is op 76-jarige leeftijd overleden. De woordvoerder van de artiest bevestigt dinsdag tegenover FOX 11 Los Angeles dat ze plotseling gestorven is.

Wilson overleed in haar huis in Las Vegas. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Wilson vormde in 1959 samen met Diana Ross, Florence Ballard en Betty McGlown de groep The Primettes. Toen ze twee jaar later een platencontract tekenden bij Motown, werd de naam van de groep in The Supremes veranderd.

The Supremes scoorden als drietal in 1964 hun eerste nummer één-hit met Where Did Our Love Go. Daarna behaalden ze ook de eerste plaats met nummers als Baby Love, Stop! In The Name Of Love, You Can't Hurry Love en You Keep Me Hangin' On.

Vanaf 1967 werd Ballard vervangen door Cindy Birdsong en werd de naam van de groep veranderd naar Diana Ross & The Supremes. Ross verliet de band in 1970, waardoor Wilson het langst lid is geweest van The Supremes. Na het vertrek van Ross nam het succes van de band echter af. Wilson bleef zelf lid van de groep tot 1977.

Wilson bracht in 1979 en 1992 een soloalbum uit. In 1986 verscheen haar biografie Dreamgirl: My Life as a Supreme, wat een bestseller werd.

De zangeres gaf afgelopen maand nog een interview aan Billboard over het zestigjarig jubileum van The Supremes. In dat interview zei ze dat het aan Ross is of er ooit nog een reünie van de band zou komen. In 1999 werd er gesproken over een reünietour met de originele leden, maar onderhandelingen hierover liepen spaak.