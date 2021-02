Arcade, het nummer waarmee Duncan Laurence bijna twee jaar geleden het Eurovisie Songfestival won, staat mede dankzij de populariteit op TikTok weer in verschillende landen in de hitlijsten. Ook wordt het nummer volop gestreamd op Spotify.

Afgelopen week bereikte Arcade in diverse landen, zoals Noorwegen, Zweden, België, Denemarken en Zwitserland, weer de top honderd van meest gestreamde nummers. Mede daardoor stond de single zelfs bij de tweehonderd meest gestreamde nummers ter wereld, met donderdag een 145e plaats en ruim 817.000 streams als voorlopig hoogtepunt.

In de Britse Official Charts stijgt Arcade deze week naar plek 78. Daarmee evenaart het nummer bijna de 67e plek, waarop het in mei 2019 als hoogste genoteerd stond. Ook in Zwitserland staat Arcade alweer enkele weken in de hitlijsten.

Sinds kort is Arcade ook het meest gestreamde songfestivalliedje ooit. Dat record stond lange tijd op naam van Mahmood, de runner-up van 2019, maar inmiddels is het nummer van Laurence dat liedje voorbij. In totaal is Arcade al ruim 179 miljoen keer beluisterd op Spotify. Bij Mahmood is dat nu bijna 173 miljoen keer gebeurd.