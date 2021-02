De manager van Marilyn Manson, Tony Ciulla, stopt met het vertegenwoordigen van de muzikant, schrijft muziekblad Rolling Stone vrijdag. Aanleiding zijn de beschuldigingen van meerdere vrouwen, onder wie actrice Evan Rachel Wood, van misbruik en manipulatie door de zanger.

Ciulla werkte al sinds 1996 als manager van Brian Warner, de echte naam van Manson. In dat jaar brak de muzikant door bij het grote publiek met Antichrist Superstar.

Ook zijn platenlabel en agentschap lieten deze week weten niet langer meer met de 52-jarige muzikant te willen samenwerken. Netwerk Starz besloot om hem uit de serie American Gods te knippen en AMC zette hem uit Creepshow.

Wood, bekend van de serie Westworld, meldde vorige week via sociale media dat Manson, haar ex, haar jarenlang heeft misbruikt. Daarna werd hij nog door vier andere vrouwen beschuldigd.

Donderdag meldde zangeres Phoebe Bridgers hoe ze als tiener bij Manson over de vloer kwam. "Hij noemde een kamer in zijn huis de 'verkrachtingskamer'. Ik dacht op dat moment dat het verschrikkelijke slechte jongenshumor was. (..) Iedereen wist ervan; het is aandoenlijk dat iedereen nu geschokt reageert en zich distantieert."

Manson zei dinsdag zich niet te herkennen in de beschuldigingen van de vrouwen. "Mijn werk en leven hebben altijd controversie aangetrokken, maar de recente beschuldigingen aan mijn adres zijn ernstige vervormingen van de waarheid", schreef hij op Instagram. "De intieme relaties die ik heb gehad waren altijd wederzijds. Het feit dat anderen er nu voor kiezen om het verleden te verdraaien, en waarom, doet niets af aan dat dit de waarheid is."