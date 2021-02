Rachel Hazes organiseert op zaterdag 27 februari Een Rondje Hazes, een meezingfeest in het Concertgebouw. Het initiatief is ter ere van de zeventigste verjaardag van haar overleden echtgenoot André, die dit jaar zeventig jaar zou zijn geworden.

Tijdens het concert zijn er optredens van artiesten als Xander de Buisonjé, Trijntje Oosterhuis, Peter Beense, Samantha Steenwijk, Tino Martin en Willeke Alberti. Zij zullen van tevoren worden getest en alle maatregelen rond het coronavirus in acht nemen.

"De muziek van André is voor veel generaties legendarisch", aldus Rachel Hazes. "Ook de jongste generatie groeit op met zijn muziek, omdat hun ouders ernaar luisteren."

Omdat liefhebbers van zijn muziek nu niet kunnen samenkomen in de kroeg, besloot Hazes om een concert te organiseren. Per huishouden kan er een kaart worden gekocht om het feest online bij te wonen.

Kaarten zijn per direct te bestellen via eenrondjehazes.nl.

André Hazes overleed in september 2004 op 53-jarige leeftijd. De volkszanger scoorde vele grote hits, waaronder Een Beetje Verliefd, De Vlieger en Zij Gelooft In Mij. Na Hazes' overlijden werd zijn succes voortgezet met onder meer een musical en film over de zanger en het jaarlijkse concert Holland zingt Hazes.