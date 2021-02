Golden Earring is al vijftig jaar, in de huidige bezetting, een begrip. Maar de oudste Nederlandse rockband houdt het voor gezien omdat gitarist en medeoprichter George Kooymans (72) de spierziekte ALS heeft en daardoor niet meer kan optreden. Voor de rest van de band betekent dat het einde; zonder Kooymans willen ze niet meer verder.

De gitarist en zijn buurjongen Rinus Gerritsen (bassist) richten in 1961 in Den Haag de band The Tornados op. Ze komen er al snel achter dat er al een groep met diezelfde naam bestaat , dus gaan ze verder als The Golden Earrings en later dus Golden Earring.

Sinds 1970 zitten zanger Barry Hay en drummer Cesar Zuiderwijk bij de band en is de samenstelling onveranderd gebleven.

In die formatie beleeft de band zijn grootste successen, nationaal én internationaal. Zo staat Radar Love (1973) op de eerste plek in de Nederlandse hitlijsten en staat het nummer ook in onder meer Amerika en het Verenigd Koninkrijk in de hoogste regionen. Ook Twilight Zone (1982) en When The Lady Smiles (1983) leveren de rockers hoge noteringen in de charts op.

Golden Earring brengt tientallen albums uit en staat met bijna al zijn singles hoog in de Nederlandse hitlijsten. Ook blikt de band vaak terug op zijn eerdere successen met verschillende greatest hits-albums. Zo ook in 2000 met The Devil Made Us Do It.

362 Bekijk de videoclip bij When The Lady Smiles van Golden Earring

In jaren '00 redelijk stil rond de band

Wat betreft nieuw werk blijft het in de jaren daarna redelijk stil rond Golden Earring. In 2012 brengt de band Tits 'n Ass uit, het laatste album met nieuw werk. Wel verschijnen er in de jaren erna nog losse nummers.

In het buitenland worden de nummers van de band ondertussen nog altijd veel gebruikt. Zo gebruikte Hillary Clinton in 2007 enige tijd When The Lady Smiles tijdens haar presidentscampagne. In films en televisieseries zijn nummers van de band onder meer te horen in de film Baby Driver (2017) en televisieseries als The Americans (2014), House (2012), Six Feet Under (2003) en The Simpsons (1996 en 2002).

De band viert in 2019 zijn vijftigjarig jubileum in de huidige bezetting. Golden Earring doet dat met een grote show in Rotterdam Ahoy, wat nu hun laatste concert blijkt te zijn.

"Het is klote, we hadden liever een afscheidstournee gepland, maar dit is helaas wat het is", zei Hay daar vrijdag over tegen het AD. "Ons laatste optreden blijkt in 2019 in Ahoy te zijn geweest. Dat was een mooie show met familie en vrienden erbij, maar we hadden het liever anders gezien."