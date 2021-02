Niet alleen binnen de Nederlandse grenzen was Golden Earring zestig jaar lang een succes, ook internationaal scoorde de Haagse bands grote hits. Een overzicht van deze nummers, plus het verhaal erachter.

Na de komst van zanger Barry Hay in 1967 - hij vervangt Frans Krassenburg - krijgt Golden Earring gelijk internationale allure. Hay spreekt vloeiend Engels en dat komt goed van pas voor hun internationale ambities.

Ook het nieuwe geluid dat de band kweekt dankzij Hays komst, spreekt de buitenlandse rockliefhebber aan. In 1969 zet ontdekker Freddy Haayen een Amerikaanse tournee op en reizen de Hagenezen naar de Verenigde Staten.

De band - toen nog The Golden Earrings geheten - wordt geboekt door podia die ook artiesten als Led Zeppelin en Joe Cocker verwelkomen. Ze kunnen dan ook op veel publiek rekenen en ook de tour die ze later dat jaar in Amerika doen, ter ere van hun album Eight Miles, blijkt een groot succes.

In 1972 mag de band zelfs op tournee door Europa met The Who en het levert hen een platencontract bij Track op, waar ook The Who en Jimi Hendrix hun muziek uitbrengen. Ook in het Verenigd Koninkrijk breekt Golden Earring door en de band wil daarom nog meer focus leggen op hun internationale fans. Gericht op de wensen van de Amerikaanse en Britse fans maken Hay en zijn collega's het album Moontan, met daarop ook de grote hit Radar Love (1973).

200 Beluister Radar Love

Twintig versies van Radar Love

Radar Love is geschreven door Hay en George Kooymans en gaat over een man, die een lange afstand moet rijden om naar zijn vriendin te komen. Zijn grote liefde voor haar zorgt ervoor dat hij op de automatische piloot naar haar toe rijdt.

Het liedje staat niet snel op papier; naar eigen zeggen heeft Hay wel twintig versies geschreven. Zijn wilde rock 'n roll-leven vol feesten, drank en drugs zorgt ervoor dat het maar niet werd afgerond. In een muziekstudio in Londen wordt uiteindelijk de laatste hand gelegd aan de toekomstige hit.

Radar Love duurt ruim zes minuten, maar om de potentiële luisteraars niet af te schrikken wordt het voor de eerste singleversie ingekort naar 3,44 minuten. Met succes: in Nederland belandt het op de eerste plek en in onder meer België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Australië krijgt het een plek in de top tien.

Het liedje - ook wel het 'ultieme autonummer' genoemd - belandt in Amerika op de dertiende plek in de hitlijsten en ook anno 2021 wordt het er nog regelmatig gedraaid op de radio. Er zijn naar schatting ruim twee miljoen exemplaren van de single verkocht en er verschenen ruim vijfhonderd covers, onder meer door U2, Def Leppard en Homer Simpson in The Simpsons.

Even wachten op volgende internationale hit

Toch duurt het bijna tien jaar voordat de Hagenezen weer zo'n grote internationale hit scoren. Het is 1981 en de populariteit van Golden Earring is inmiddels flink afgenomen. De band brainstormt over nieuwe ideeën om het succes nieuw leven in te blazen.

Eén van de liedjes die hieruit voortvloeit is Twilight Zone, geïnspireerd op het gelijknamige en favoriete programma van Kooymans als kind. Dat is ook terug te zien in de grootse videoclip die Dick Maas maakt voor bij het nummer, waarin Hay te zien is als spion die wordt achtervolgd door drie handlangers (gespeeld door de andere bandleden).

De clip is een van de eerste filmische video's met een verhaallijn en wordt daarom opgepikt door het destijds nieuwe MTV. Hierdoor wordt het ook in Amerika een grote hit. Het blijft 27 weken in de Billboard-lijst staan.

In de rockmuziek-editie van de bekendste Amerikaanse hitlijst belandt de hit zelfs op de eerste plek. De hernieuwde populariteit van Golden Earring zorgt ervoor dat de Hagenezen weer op tour gaan door Amerika.

283 Bekijk de videoclip van Twilight Zone

MTV wil When The Lady Smiles niet uitzenden

Ditmaal duurt het minder lang voor ze weer een internationale hit te pakken hebben. When the Lady Smiles lijkt qua stijl veel op Twilight Zone, maar de bijbehorende videoclip is behoorlijk controversieel. In de video, wederom geregisseerd door Maas, randt de hoofdpersoon (gespeeld door Hay) een non aan in de metro.

De heftige beelden zorgen ervoor dat MTV de videoclip weert en het succes in de Verenigde Staten uitblijft, hoewel het in Canada alsnog de derde plek bereikt. In buurland België staat het liedje vier weken op de eerste plek, twee weken langer dan in Nederland.

Ondanks de controverse die het in 1984 in de Verenigde Staten oproept, wordt het in 2008 alsnog populair wanneer Hillary Clinton het gebruikt als een van haar campagneliedjes bij de presidentiële voorverkiezingen in de Verenigde Staten. Toen Clinton ontdekte welke videoclip erbij zat, werd When The Lady Smiles gelijk in de prullenbak gegooid. "Een grote blunder", aldus de Amerikaanse media.