De band Golden Earring heeft besloten te stoppen na de ALS-diagnose van gitarist George Kooymans. Zanger Barry Hay laat aan AD weten dat ze niet zonder hem verder gaan.

Vrijdagochtend berichtte De Telegraaf dat Kooymans ernstig ziek is en niet meer zal optreden. De gitarist laat zelf aan AD weten dat het om de progressieve spierziekte gaat.

"We hadden te zijner tijd zelf iets naar buiten willen brengen, maar het ligt inmiddels op straat. Ernstig ziek, werd geschreven en dan speculeren mensen over wat er aan de hand is. Ik ben inderdaad ziek, ik heb ALS", aldus Kooymans.

"Het is een heel naar bericht en ik ben niet echt in de stemming om daar verder veel over te zeggen. Ik sta onder behandeling in het universitair ziekenhuis in Leuven. That's it."

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. De ziekte tast het functioneren van de spieren aan. Signalen vanuit de hersenen komen niet meer aan bij de spieren, waardoor bewegingen niet meer lukken.

'Dit is een doodsklap'

Kooymans verwacht niet dat hij ooit nog kan optreden. De muzikant zegt dat hij daar nu niet toe in staat zou zijn en gezien het een progressieve ziekte is, is de kans klein dat dit ooit nog mogelijk zal zijn.

Daarop hebben zanger Barry Hay en drummer Cesar Zuiderwijk besloten dat dit het einde van de band betekent. "Dit is een doodsklap. We hebben altijd gezegd dat we zouden doorgaan tot een van ons zou omvallen", aldus Hay.

"Het is klote, we hadden liever een afscheidstournee gepland, maar dit is helaas wat het is. Ons laatste optreden blijkt in 2019 in Ahoy te zijn geweest. Dat was een mooie show met familie en vrienden erbij, maar we hadden het liever anders gezien."

Kooymans richtte in 1961 samen met zijn buurjongen Rinus Gerritsen de band The Tornados op. De jongens, dertien en vijftien jaar oud, kwamen er al snel achter dat er al een band bestond met die naam, en kozen een nieuwe: The Golden Earrings. In de jaren erna versterkten Barry Hay en Cesar Zuiderwijk de rockband, die succes kreeg in binnen- en buitenland. Vanaf 1969 heette de band Golden Earring.

De band maakte 25 studioalbums en scoorde in Nederland nummer 1-hits met nummers als Radar Love, When The Lady Smiles, Back Home en Twilight Zone. Ook internationaal oogstte de band succes. Zo behaalden Radar Love en Twilight Zone ook in de Verenigde Staten de hoogste regionen van de hitlijst. Golden Earring bracht in 2012 hun recentste album Tits 'n Ass uit.