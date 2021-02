Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Martin Garrix & Tove Lo - Pressure

Na samenwerkingen met onder anderen Dua Lipa, Troye Sivan en Khalid heeft Martin Garrix weer een internationale popster weten te strikken. Hij schreef zijn nieuwe single Pressure samen met Tove Lo, die ook de vocalen op de plaat verzorgt. De Zweedse zangeres scoorde eerder hits met nummers als Habits (Stay High) en Cool Girl. Garrix werd eerder dit jaar de eerste Nederlandse artiest met een nummer dat meer dan een miljard keer is beluisterd op Spotify. Dit lukte hem met In The Name of Love, een samenwerking met Bebe Rexha.

Foo Fighters - Making A Fire

Foo Fighters legden in februari vorig jaar al de laatste hand aan hun tiende album Medicine At Midnight, maar nu verschijnt de plaat ook daadwerkelijk. De band van Dave Grohl maakte ditmaal opzwepende, dansbare rocksongs met grootse poprefreinen. "We discussiëren niet over hoe we moeten blijven vernieuwen, want het antwoord ligt altijd bij Dave. En tot nu toe heeft hij het altijd bij het rechte eind gehad", vertelt drummer Taylor Hawkins in gesprek met NU.nl.

David Guetta & Sia - Floating Through Space

David Guetta en Sia kunnen onderhand wel een duo genoemd worden. De producer en de zangeres kunnen inmiddels een lange lijst met samenwerkingen overleggen. De twee maakten in 2011 voor het eerst samen een nummer, de wereldwijde hit Titanium. Daarna volgden nog hits als She Wolf (Falling To Pieces), Flames, Bang My Head en Let's Love. De Fransman en de Australische hebben de handen nu wederom ineen geslagen, voor het nummer Floating Through Space.

Tabitha - Voor Nu

Zangeres Tabitha heeft een nummer geschreven voor haar nog ongeboren dochter. "Het meest bijzondere en persoonlijkste liedje dat ik ooit geschreven heb, een ode aan onze dochter", schrijft ze op Instagram over Voor Nu. De 28-jarige zangeres maakte in oktober vorig jaar bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Ze bracht in 2020 ook haar debuutalbum Hallo Met Mij uit.

DeWolff - Bona Fide

DeWolff viert vrijdag dat hun nieuwe plaat Wolffpack is verschenen. De band treedt vrijdagavond op in TivoliVredenburg. Het optreden is gratis te volgen via een livestream. De band heeft het gros van de plaat in lockdown geschreven en opgenomen. "De plaat bevat een aantal van de beste liedjes die we ooit hebben geschreven", schrijven de leden op Instagram.

Cardi B - Up

Cardi B is klaar voor een vervolg van haar succesvolle single WAP, een samenwerking met Megan Thee Stallion. Dat nummer werd vorig jaar haar derde nummer 1-hit in de Verenigde Staten, na I Like It en Bodak Yellow. Het nieuwe nummer draagt de titel Up. De rapper bracht direct ook de videoclip uit, die de tongen ongetwijfeld weer net zo in beweging zal brengen als de clip bij voorganger WAP.

Sam Fischer & Demi Lovato - What Other People Say

De Australische singer-songwriter Sam Fischer scoorde vorig jaar ogenschijnlijk uit het niets een grote hit met zijn nummer This City. Voor zijn nieuwe single What Other People Say heeft hij de hulp van zangeres en actrice Demi Lovato ingeschakeld. De twee artiesten zingen in het nummer over de druk die ze voelen door de mening van anderen.

