Willie Wartaal brengt op 26 februari zijn nieuwe plaat Nieuwe Kunst uit. Het album bevat elf nummers, waarvan een deel is opgenomen gedurende de eerste lockdown.

In de aanloop naar de release zal de rapper en zanger wekelijks een nieuw nummer uitbrengen via zijn socialemediakanalen. Nieuwe Kunst is de opvolger van Wartaals eerdere album, Enkelbangers. Dat bracht hij een week voor de uitbraak van de coronacrisis uit.

In de sketches die hij samen met de nummers uitbrengt, is Wartaal te zien op het landgoed van Museum Voorlinden. Op dat landgoed organiseerde hij afgelopen zomer ook bijeenkomsten, waarbij het nieuwe album ook deels tot stand kwam.

In de sketches komen onder anderen JeBroer, Vjeze Fur, Famke Louise en museumdirecteur Suzanne Swarts voorbij.