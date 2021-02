The Weeknd zal, in tegenstelling tot veel van zijn voorgangers, zondag het podium van de Super Bowl niet delen met andere artiesten. In een interview met NFL Network liet de zanger donderdag weten dat zijn visie voor de pauzeshow geen ruimte overlaat voor andere entertainers.

De 30-jarige Canadees vertelt dat hij veel geruchten heeft gelezen over gasten. "Maar het paste niet binnen het verhaal dat ik wil vertellen met het optreden, dus reken er niet op", aldus Abel Tesfaye, zoals de artiest eigenlijk heet.

Vorig jaar traden Shakira en Jennifer Lopez samen op in de pauze van de Super Bowl, de finale van de Amerikaanse National Football League. Het jaar ervoor waren Travis Scott en Big Boi de gasten van hoofdact Maroon 5.

De Super Bowl en de halftimeshow zijn dit jaar ook in Nederland te volgen via zender ESPN. De wedstrijd tussen de Kansas City Chiefs en de Tampa Bay Buccaneers wordt in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) gespeeld.