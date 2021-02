De twee coronatestfestivals in maart zullen per editie vijftienhonderd bezoekers toelaten. Zij zullen, met inachtneming van de avondklok, een dag op het festivalterrein in Biddinghuizen besteden, meldt 3voor12 donderdag. De evenementen zullen om 15.00 uur beginnen.

"Het is geen medisch experiment, we kijken naar contact. Iedereen wordt bij de ingang voorzien van een tag. Die vijftienhonderd mensen komen elkaar niet allemaal tegen, maar hoeveel wel, en hoelang? Op welke plekken ontstaat drukte? Kun je dat oplossen door bijvoorbeeld meer toiletblokken neer te zetten?", zegt woordvoerder Tim Boersma van de stuurgroep van Fieldlab Evenementen.

De bezoekers zullen vooraf en achteraf getest worden op het coronavirus en gecontroleerd toegang krijgen tot het terrein. Daarnaast dienen ze een mondkapje te dragen, maar mogen ze zich verder gewoon vrij bewegen.

Wanneer de proeffestivals, die Fieldlab Evenementen samen met ID&T en Mojo organiseert, daadwerkelijk plaatsvinden en wie er komt optreden zal binnenkort bekendgemaakt worden.

De festivals maken deel uit van een reeks evenementen, waaronder twee concerten in de Ziggo Dome, twee voetbalwedstrijden waarbij vijftienhonderd supporters aanwezig mogen zijn, een zakelijk congres en een show van cabaretier Guido Weijers voor vijfhonderd mensen.