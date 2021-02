Op het meerdaagse festival Lowlands zal geen vaccinatieplicht ingesteld worden. Dat laat de organisatie donderdag desgevraagd aan NU.nl weten, nadat de Gezondheidsraad heeft geadviseerd dat bedrijven een vaccinatiebewijs als voorwaarde kunnen stellen om toegang te verlenen.

"Dit doen we alleen als het vanuit de overheid verplicht wordt gesteld, maar daar is nu geen sprake van", aldus de woordvoerder van de organisatie achter Lowlands, dat dit jaar op 20, 21 en 22 augustus plaatsvindt.

Niek Murray benadrukt namens de organisatie achter Pinkpop dat het een advies van de Gezondheidsraad aan het kabinet is en dat de overheid nu moet gaan beslissen.

"Wij gaan daar nu niet zomaar stappen in zetten wie er wel of niet naar binnen mag. Vooralsnog zijn überhaupt alle evenementen nog niet toegestaan, dus laten we eerst even kijken wat het kabinet vindt voordat wij daarover een beslissing nemen."

De huidige wetgeving maakt het voor private bedrijven mogelijk om een vaccinatiebewijs als voorwaarde te stellen voor toegang tot hun diensten en voorzieningen, schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid.

De Rijksoverheid moet daarom toezicht houden op hoe bedrijven vaccinatiebewijzen willen inzetten, benadrukken de onderzoekers.