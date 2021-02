Een Amerikaans pretpark in de staat Utah heeft Taylor Swift aangeklaagd vanwege haar album evermore. Het pretpark draagt dezelfde naam en zegt verlies te maken door verwarring en doordat Swift de naam gebruikt op diverse producten.

Evermore opende de deuren in 2018, maar sinds Swift haar album in december 2020 uitbracht, ervaren de eigenaren van het pretpark allerlei problemen: teleurgestelde fans van de zangeres verwachten dat het park gebaseerd is op het album en in diverse zoekmachines is Evermore slecht te vinden door het album, zo schrijven ze volgens Pitchfork in een aanklacht.

De advocaten van de zangeres noemen de beschuldigingen onzin en zeggen dat ze nergens op gebaseerd zijn. Volgens hen lijken de producten die in het pretpark worden verkocht op geen enkele manier op de producten die bij het album van Swift horen, en dus is het volgens hen ondenkbaar dat fans in de war raken.

Het pretpark eist dat het team van Swift stopt met het gebruik van de naam evermore, maar de advocaten van de zangeres hebben gezegd dat dat niet zal gebeuren. Het pretpark zegt tussen de 28.000 en 400.000 dollar (23.000 tot 333.000 euro) te zijn misgelopen als gevolg van de verwarring en eist dat bedrag nu van Swift.

De advocaten van Swift noemen de aanklacht een schreeuw om aandacht en achten de kans klein dat het daadwerkelijk tot een rechtszaak zal komen.