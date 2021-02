De coronatestconcerten in de Ziggo Dome zullen per liveconcert door 1.300 mensen kunnen worden bezocht. De bezoekers worden verdeeld over zes zogeheten bubbels, zo zegt Dimitri Bonthuis van stuurgroep Fieldlab tegen Het Parool.

"Op de ene tribune zitten 250 mensen de hele tijd op hun stoeltje. Op de andere tribune mogen 250 mensen tijdens het concert opstaan en meebewegen, maar alleen voor hun eigen stoel. Achter in de zaal hebben we een viptribune van vijftig mensen die vrij mogen bewegen in het vipgebied", aldus Bonthuis.

Voor de tribunes geldt een aparte indeling. "We vullen er een op volgorde van binnenkomst van links naar rechts, of een van beneden van boven, terwijl we bij een ander vak de mensen gewoon het stoeltje laten opzoeken dat op hun ticket staat aangegeven."

Een ander vak wordt gevuld via het dambordprincipe. Ook worden personen uit hetzelfde huishouden bij elkaar geplaatst en wordt naast hen een stoel vrijgehouden.

Camera's registreren contactmomenten

Ook worden er drie stavakken ingedeeld met 250 mensen. "In het ene vak staan ze in cirkels op vaste plekken, in het tweede staan drie mensen per vierkante meter, zoals we altijd gewend waren. En in het derde zit het er net tussenin: wel meer ruimte mogelijk, maar het hoeft niet."

Door middel van camera's wordt geregistreerd hoe de aantallen contactmomenten vervolgens van elkaar verschillen.

Bezoekers mogen tijdens de concerten naar het toilet en gebruik maken van de horecagelegenheden. Die bewegingen worden vastgelegd via de chip die bezoekers met zich meedragen.

Wanneer de concerten plaatsvinden en wie de artiesten zullen zijn, is nog niet bekendgemaakt. De concerten maken deel uit van een aantal evenementen, waaronder twee voetbalwedstrijden waarbij vijftienhonderd supporters aanwezig mogen zijn, een zakelijk congres en een show van cabaretier Guido Weijers voor vijfhonderd mensen.