The Weeknd keert in oktober van 2022 terug naar Nederland voor twee concerten in de Ziggo Dome. De zanger staat op 3 en 4 oktober in de Amsterdamse concertzaal.

The Weeknd zou eigenlijk al in 2020 zijn After Hours-wereldtour afwerken, maar dit werd onmogelijk gemaakt door de uitbraak van COVID-19. De zanger zou in eerste instantie voor één avond naar Amsterdam komen, maar heeft daar naast het verschuiven van de tour naar 2022 ook een tweede concert op Nederlandse bodem aan toegevoegd.

De tour moet 14 januari 2022 in Canada, het vaderland van The Weeknd, beginnen. Met 104 concerten reist hij vervolgens langs de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Duitsland en Frankrijk.

The Weeknd is op zondag 7 februari te zien in de halftime show van de Super Bowl. Op 5 februari brengt hij het compilatiealbum The Highlights uit.

The Weeknd scoorde in 2020 met Blinding Lights wereldwijd de grootste hit op Spotify. Dit nummer voerde ook in Nederland veertien weken lang de hitlijsten aan.