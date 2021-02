Grote steden in Nederland maken zich op voor een druk najaar vol festivals, omdat veel evenementen vanwege de coronacrisis naar de eerste weekenden van september verschuiven. Gemeenten en professionals uit de festivalbranche voorzien knelpunten.

Het technofestival Awakenings maakte al bekend dat het meerdaagse evenement van eind april naar half september zal verschuiven. Het Amsterdamse festival Lente Kabinet volgde dat voorbeeld.

Ook Soenda Festival in Utrecht zal niet in mei, maar eind augustus plaatsvinden. Daarnaast werd een nieuwe editie van A State of Trance in september volledig uitverkocht.

Maar ook buiten de Randstad vinden veranderingen plaats. Zo schuift Paaspop, ondanks de naam, op naar september.

Een van de redenen waarom de festivals liever in juli of later willen beginnen, ligt in het recent ingestelde garantiefonds voor de festivalsector. Het fonds moet ervoor zorgen dat organisatoren de kans krijgen met voorbereidingen te beginnen, zonder het risico alles kwijt te raken in het geval dat het evenement vanwege het coronavirus geannuleerd moet worden.

Dit geldt waarschijnlijk alleen voor evenementen die vanaf 1 juli worden georganiseerd.

Maar de grote gemeenten hebben beperkt plek in de zomermaanden. Amsterdam liet al eerder weten dat de agenda komende zomer helemaal vol zit en festivalorganisaties op zijn vroegst begin september met hun evenement terechtkunnen in de stad.

Renske Satijn van Rotterdam Festivals laat desgevraagd aan NU.nl weten dat de Rotterdamse festivalagenda in de zomer weliswaar al best vol zit, maar dat er op dit moment nog geen extreem drukke septemberweekenden te zien zijn.

Ook persvoorlichter van de gemeente Utrecht Marieke Ruijgrok ziet nog geen overlopende agenda's in september, maar wijst er eveneens op dat de speelruimte in de zomer niet oneindig is.

Gebrek aan tenten en mankracht

Veel van de opgeschoven festivals vinden in dezelfde periode plaats als de festivals die al in de eerste weekenden van september gepland stonden. Die volle weekenden zullen voor knelpunten in de festivalinfrastructuur en -logistiek zorgen.

3voor12 sprak voor de podcast De Machine met meerdere dienstverlenende partijen, die allemaal min of meer dezelfde verwachting uitspraken: als alle festivals in september doorgaan, ontstaat er schaarste op het gebied van materiaal (bijvoorbeeld geluidstechniek en tenten) en mankracht (onder anderen bouwers, technici en beveiliging).

In de podcast werd wel duidelijk dat alle essentiële bedrijven die nodig zijn om een festival op te tuigen, nog niet zijn omgevallen tijdens de coronacrisis.

Dennis van der Haagen, commercieel directeur van een van de belangrijkste licht- en geluidsleveranciers Ampco Flashlights, liet in dezelfde podcast weten dat hij niet verwacht dat festivals dit jaar nog op volle oorlogssterkte georganiseerd zullen worden.