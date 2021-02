Martin Garrix heeft een nieuwe single opgenomen met de Zweedse zangeres Tove Lo. De producer laat op Instagram weten dat het nummer Pressure heet en op vrijdag 5 februari verschijnt.

Het is niet de eerste keer dat Garrix een nummer opneemt met een internationale popster. Zo scoorde hij ook hits met onder anderen Dua Lipa, Troye Sivan en Khalid.

Garrix is sinds een maand de eerste Nederlandse artiest van wie een nummer meer dan een miljard keer beluisterd is op Spotify. Dit lukte hem met In The Name Of Love, een samenwerking met zangeres Bebe Rexha.

De Zweedse Tove Lo brak in 2014 internationaal door met haar hit Habits (Stay High) en de remix van dit nummer door Hippie Sabotage. Daarna volgden nog de hits Cool Girl, Talking Body en Glad He's Gone. De zangeres heeft vier albums op haar naam staan.