Anne-Marie scoort momenteel weer een hit met de single Don't Play en dat is de Britse zangeres zeker niet ontgaan. In gesprek met NU.nl geeft ze toe de hitlijsten scherp in de gaten te houden om te kijken hoe haar muziek scoort.

"Ik zou willen zeggen dat de hitlijsten er voor mij niet toe doen, maar ik kan er niet over liegen. Ik ben erg competitief en geobsedeerd door cijfertjes", geeft Anne-Marie, die internationale hits scoorde met nummers als Ciao Adios, Friends en 2002, toe.

De zangeres was dan ook tevreden toen Don't Play, een samenwerking met KSI en Digital Farm Animals, op de tweede plek in de Britse hitlijsten binnenkwam. De plaat staat momenteel nog steeds in de top vijf. "Het is geweldig! De eerste plaats is momenteel toch bijna niet haalbaar door het succes van Olivia Rodrigo", zegt ze over de zangeres die met haar debuutsingle drivers license verschillende Spotify-records brak en al weken de internationale hitlijsten aanvoert.

Het is niet de eerste keer dat Anne-Marie een succes behaalt met een samenwerking met een andere artiest. Zo brak de zangeres in 2016 door met Rockabye, een nummer dat ze opnam met Clean Bandit en Sean Paul, en volgden er hits met David Guetta en Marshmello.

De succesvolle samenwerkingen van Anne-Marie Rockabye met Clean Bandit & Sean Paul (2016)

Don't Leave Me Alone met David Guetta (2018)

Friends met Marshmello (2018)

2002 geschreven met Ed Sheeran (2018)

Rewrite The Stars met James Arthur (2018)

Fuck, I'm Lonely met Lauv (2019)

Come Over met Rudimental (2020)

Don't Play met KSI en Digital Farm Animals (2021)

Het geheim van een goede samenwerking

Volgens Anne-Marie zit het geheim van een goede samenwerking vooral in het organisch ontstaan ervan. "Als een samenwerking niet natuurlijk aanvoelt, prikt de luisteraar daar direct doorheen. Het helpt echt om samen te werken met vrienden. Als het niet klikt, kun je je beter meteen afvragen of je wel moet doorzetten. Ik ga dan ook veel liever voor iemand met wie het klikt dan een zo beroemd mogelijke artiest."

“Ik ben van mezelf al vrij snel nerveus met vreemde mensen. Het duurt even voor ik me op mijn gemak voel, maar met een artiest in de studio word je meteen in het diepe gegooid.”

Hoewel het samenwerken bij Anne-Marie vanzelf lijkt te gaan, is ze voor elke studiosessie met een andere artiest nog wel gespannen. "Ik ben van mezelf al vrij snel nerveus met vreemde mensen. Het duurt even voor ik me op mijn gemak voel, maar met een artiest in de studio word je meteen in het diepe gegooid. Ik heb dan het gevoel dat ik me tegenover hen moet bewijzen, zeker als het iemand zoals David Guetta is, naar wie ik al jaren opkijk. Tot nu toe heb ik veel geluk gehad, doordat iedereen erg lief was en me meteen op mijn gemak stelde."

'Durfde meer te experimenteren op tweede album'

Anne-Marie was van plan om in oktober afgelopen jaar haar tweede album uit te brengen en op tournee te gaan, wat werd uitgesteld door het coronavirus. De zangeres dacht bij het schrijven van nieuwe muziek op een gegeven moment helemaal niet meer aan een mogelijk album, wat haar meer vrijheid gaf.

"Ik moest het idee van een plaat loslaten en gewoon blijven schrijven. Het zorgde voor een andere mindset. Ik gunde mezelf meer ruimte om te experimenteren met genres en tempo's. Binnen je comfortzone denk je altijd dat je precies het juiste doet, maar zodra je daaruit gaat, merk je pas wat je echt kunt."

"Het album (dat dit jaar moet verschijnen, red.) is een bonte mix van stijlen geworden. Ik dacht altijd dat luisteraars daarvan in de war zouden raken, maar de samenwerkingen hebben wel laten zien dat men ervoor openstaat. Op mijn debuut was ik daar nog voorzichtig mee, maar nu heb ik geleerd dat ik niet nerveus hoef te zijn en gewoon kan maken wat ik wil."