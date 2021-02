Alicia Keys en Christina Aguilera zullen de muzikale invulling van de afterparty van de Super Bowl verzorgen. Via een livestream op sociale media kunnen fans van het grote sportevenement het feest bijwonen. Ook countryzanger Luke Bryan treedt op.

De afterparty wordt gepresenteerd door comédienne Tiffany Haddish. Het evenement begint direct na afloop van de wedstrijd, die zondag in Nederland live is te volgen via de zender ESPN.

Het evenement rond de finale van de Americanfootballcompetitie is jaarlijks een van de populairste tv-uitzendingen in de VS. Dit jaar gaan de Tampa Bay Buccaneers en de Kansas City Chiefs de strijd met elkaar aan.

The Weeknd neemt de show tijdens de rust van de wedstrijd voor zijn rekening. Deze show wordt gezien als een van de belangrijkste muzikale optredens in de VS.