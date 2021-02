Marilyn Manson is niet langer verbonden aan het platenlabel Loma Vista Records. Daarnaast wordt hij uit meerdere televisieseries geschrapt. Bedrijven willen volgens Amerikaanse media niet langer met de artiest samenwerken, omdat hij door Evan Rachel Wood en andere vrouwen van misbruik wordt beschuldigd.

Manson (echte naam Brian Warner) bracht in 2015 het album The Pale Emperor bij Loma Vista uit. Dat was het eerste album tijdens zijn dienstverband bij het label.

In 2017 en 2020 volgden respectievelijk de albums Heaven Upside Down en We Are Chaos. Met dat laatste album kwam Manson op de achtste plek in de Billboard 200 en op de eerste plaats in de Top Rock Album Charts terecht.

Daarnaast zou Manson zijn opwachting maken in Creepshow, maar televisienetwerk AMC laat weten dat hij niet in de horrorserie te zien zal zijn en dat de rol door iemand anders vertolkt zal worden.

Manson heeft ook een kleine rol in de serie American Gods. Netwerk Starz heeft gezegd geen enkele aflevering met Manson meer te zullen uitzenden tot hij uit de serie is geschrapt.

Ook schrijven Amerikaanse media dat een breuk tussen Manson en zijn management AAC ophanden is.

'Ik ben door hem gemanipuleerd'

Wood heeft afgelopen maandag via sociale media laten weten dat haar ex Marilyn Manson haar jarenlang heeft misbruikt.

De 33-jarige actrice getuigde in 2018 al voor de rechtbank over jarenlang misbruik in een persoonlijke relatie. Ze deed dat voor het Amerikaanse Congres om het belang van bescherming voor slachtoffers van seksueel misbruik te benoemen. Destijds zei ze niet om welke partner het ging.

"De man die mij misbruikte, heet Brian Warner, wereldberoemd onder de naam Marilyn Manson. Hij heeft me klaargestoomd toen ik nog tiener was en heeft me jarenlang verschrikkelijk misbruikt. Ik ben door hem gemanipuleerd en compleet gehersenspoeld", schrijft Wood op Instagram.