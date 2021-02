Tony Bennett is gediagnosticeerd met alzheimer, zo laat hij maandag weten in AARP The Magazine. De crooner kreeg de diagnose in 2016.

"Het leven is een cadeau - zelfs met alzheimer", twittert Bennett in navolging van het artikel in AARP The Magazine, dat wordt uitgegeven door een belangenvereniging die zich inzet voor ouderdomsziekten.

In het tijdschrift laten zijn vrouw Susan en zoon Danny weten hoe het leven van de zanger er momenteel uitziet. Naar omstandigheden gaat het goed met Bennett en kan hij nog pianospelen en zingen. Perioden van angst, woede en depressies, enkele ernstige symptomen van de ziekte, heeft de artiest vooralsnog niet gehad.

"Op 94-jarige leeftijd doet hij nog zo veel dingen. Dingen die zelfs mensen zonder dementie niet kunnen", zegt de neuroloog die Bennett diagnosticeerde. "Hij geeft daarmee hoop aan mensen die ook lijden aan een cognitieve stoornis."

Bennett brak ruim 65 jaar geleden door en is actief als crooner, net als onder anderen Frank Sinatra. Laatstgenoemde was een groot bewonderaar van Bennett. De artiest scoorde meerdere hits, waaronder I left my heart in San Francisco, waarvoor hij een van zijn achttien Grammy's kreeg.

Ook op latere leeftijd was hij nog zeer actief en zong hij duetten met beroemde hedendaagse popsterren als Michael Bublé, Amy Winehouse en Lady Gaga. Met de zangeres nam hij in 2014 het duetalbum Cheek to Cheek op, waarop een vervolg voor de lente van 2021 staat gepland. De nummers voor het nieuwe album zijn tussen 2018 en 2020 opgenomen.