Tones and I, bekend van de hit Dance Monkey, staat op dinsdag 19 oktober in AFAS Live. De 27-jarige Australische zangeres moest haar eerste tour in Europa vorig jaar onderbreken wegens de coronacrisis, maar hoopt deze alsnog te kunnen afronden.

Tones and I, die eigenlijk Toni Watson heet, stond vorig jaar maart nog voor een uitverkochte Melkweg. Ze zou daarna door Europa en Noord-Amerika toeren, maar wegens de uitbraak van COVID-19 werd een streep door de tour gezet.

Watson werkt momenteel aan haar debuutalbum, met daarop haar hits Dance Monkey en Ur So F**kInG cOoL.

Dance Monkey belandde in meer dan dertig landen op de eerste plek in de hitlijst en voerde in Nederland vijftien weken lang de hitlijst aan. Het nummer is inmiddels meer dan twee miljard keer beluisterd op Spotify.

De kaartverkoop van haar show op 19 oktober start op woensdag 3 februari om 10.00 uur via Ticketmaster.