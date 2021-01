Zangeres Barbara Pravi is de nieuwe Franse kandidaat van het Eurovisie Songfestival. Ze won zaterdagavond de nationale finale van de liedjeswedstrijd met het nummer Voilà. Van de twaalf deelnemers kreeg Pravi van zowel de vakjury als het publiek de meeste punten.

Pravi, een Frans-Servische singer-songwriter, zong met Voilà een chanson in de traditie van Jacques Brel and Edith Piaf.

Tom Leeb zou Frankrijk in 2020 vertegenwoordigen. Het festival ging toen niet door vanwege de coronacrisis. Hij mocht dit jaar meedoen, maar bedankte voor de eer. Zijn drukke agenda zou de herkansing in de weg staan, liet hij al in de zomer van het vorig jaar weten.

Duncan Laurence, de Nederlandse winnaar het Songfestival in 2019, zat in de Franse jury. Ook Marie Myriam, winnares van het muziekspektakel in 1977, en modeontwerper Jean-Paul Gaultier waren jurylid. Duncan gaf zijn twaalf punten overigens aan LMK, een zangeres die een nummer met dancehall-invloeden ten gehore bracht.

De finale van het Eurovisie Songfestival is op zaterdag 22 mei in Rotterdam.