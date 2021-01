De speciale editie van A State Of Trance genaamd A State Of Trance Celebration Weekend is binnen vier uur uitverkocht. Dat laat de organisatie zaterdag weten.

A State of Trance is het grootste trancefestival ter wereld.

Binnen vier uur waren alle tickets voor het feestweekend, dat op 3 en 4 september plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht, verkocht. 55.000 fans uit 92 verschillende landen hebben een ticket weten te bemachtigen.

De headliner van het tweedaagse festival is dj Armin van Buuren, die ook de initiatiefnemer is. Het festival bestaat onder meer uit een eerbetoon aan twintig jaar van het radioprogramma A State Of Trance, waarin Van Buuren samen met speciale gasten optreedt. De tweede dag is een 'gewoon' feest, zoals bij de vorige edities. Het thema is dit jaar Turn The World Into A Dancefloor.

Doordat het festival zo snel is uitverkocht, heeft de organisatie laten weten een wachtlijst te openen voor 'teruggevallen' tickets. Daar kunnen fans die nog geen kaartje hebben weten te bemachtigen zich inschrijven om zo nog kans te maken op een toegangsbewijs.