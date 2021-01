Phil Collins is zaterdag zeventig jaar geworden. We blikken terug op de carrière van de muzikant en de roerige tijd die hij achter de rug heeft met zijn derde ex-vrouw Orianne Cevey.

Phil Collins wordt geboren als Philip David Charles Collins op 30 januari 1951 in Londen. Zijn vader, Greville Collins is een verzekeringsagent en zijn moeder June een talentmanager. Collins, een van drie kinderen, groeit op in een huishouden dat creativiteit en gedrevenheid omarmt.

Collins liefde voor de drums begint op vijfjarige leeftijd wanneer hij een speelgoeddrumstel krijgt. Op twaalfjarige leeftijd krijgt Collins een echt drumstel en speelt hij daar elke kans die hij krijgt op. Als hij dertien is krijgt Collins de kans om de rol van de Artful Dodger te spelen in de Londense productie van Oliver!.

Doorbraak volgt na aansluiten bij Genesis

Collins eerste grote doorbraak komt in 1970 als hij op een een krantenadvertentie reageert van een Surrey-band genaamd Genesis die een drummer en achtergrondzanger nodig heeft. In de daaropvolgende vijf jaar brengt de band vijf studioalbums uit, evenals een livealbum van een concerttournee in de Verenigde Staten.

In 1978 brengt de band And Then There Were Three uit. De plaat wordt goud en bezorgt de groep de eerste Amerikaanse radiohit Follow You Follow Me.

Phil Collins - In The Air Tonight

In 1981 brengt Collins zijn eerste soloplaat uit, Face Value. Het album, ondersteund door de populaire single In the Air Tonight, blijkt een monsterhit te zijn. Een jaar later brengt Collins zijn tweede soloalbum uit, Hello, I Must Be Going, met daarop een paar populaire singles: You Can't Hurry Love en I Don't Care Anymore.

In 1988 maakt hij zijn debuut op het grote scherm in de film Buster. Hij schrijft ook een lied voor de film, Two Hearts, dat hem een ​​Academy Award-nominatie en een Golden Globe-prijs voor beste originele nummer oplevert.

Eerste afscheidstournee

In 1966 verlaat Collins Genesis om meer op zijn gezin te kunnen focussen. In 2004 kondigt hij zijn eerste afscheidstournee aan als soloartiest, Finally: The First Farwell Tour. Vervolgens gaat hij in 2007 weer op toernooi met Genesis, Turn It on Again: The Tour.

In 2011 kondigt Collins aan met pensioen te gaan. Hij heeft problemen met zijn ruggengraat die hem dwingen om te stoppen met drummen. "Ik hoor echt niet thuis in die wereld", aldus Collins, die ervoor kiest om zijn twee jongste zoons, Nicholas en Matthew, te helpen opvoeden met zijn derde vrouw, Orianne Cevey. Datzelfde jaar wordt Genesis opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

In 2014 maakt Collins bekend dat hij nieuwe muziek gaat schrijven voor het derde studioalbum van zangeres Adele. Hij mist het creatieve proces van muziek maken. Enkele dagen voor het verschijnen van zijn autobiografie Not Dead Yet in 2016 kondigt Collins aan weer te gaan touren, samen met zijn zoon Nick.

Genesis reünie

In 2020 komt Genesis na dertien jaar weer bij elkaar om een tour door het Verenigd Koninkrijk aan te kondigen.

Collins zal tijdens de shows wegens gezondheidsproblemen niet meer drummen en neemt dus enkel de zang voor zijn rekening. Zijn zoon Nick zal de drums tijdens de Genesis-tour spelen. "Als hij wil, speelt hij een beetje zoals ik", zegt Collins over zijn zoon. "Ik ben als zijn vader een van zijn invloeden."

Collins is een van de drie artiesten, samen met Paul McCartney en Michael Jackson, die zowel als solo artiest en als lid van een band wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht.

Collins trouwt drie keer

Collins is drie keer getrouwd en is vader van vijf kinderen, waaronder actrice Lily Collins.

Collins en Cevey ontmoetten elkaar voor het eerst toen Cevey als Collins vertaler werkt tijdens zijn tournee door Zwitserland in 1994. Ze trouwen in 1999. In 2008 scheiden ze van elkaar, wat Collins 42 miljoen Britse pond kost.

Nadat Cevey in 2016 scheidt van haar tweede echtgenoot, pakken zij en Collins de draad weer op. In augustus zou Cevey echter getrouwd zijn met een andere man, terwijl ze de muzikant vertelt dat ze op zakenreis is.

Phil Collins met rechts zijn zoon Nicholas en links zijn zoon Matthew en ex-vrouw Orianne Cevey. Phil Collins met rechts zijn zoon Nicholas en links zijn zoon Matthew en ex-vrouw Orianne Cevey. Foto: BrunoPress

Collins heeft zijn ex-vrouw, door midden van een rechtszaak, uit zijn landhuis in Florida gezet. Cevey doet nu verschillende gouden platen en andere prijzen van haar voormalige geliefde van de hand voor een prikkie. Het gaat om onder meer een gouden plaat van het album Pictures at Eleven van Robert Plant, schrijft TMZ woensdag. De vanafprijzen liggen op 100 dollar (bijna 83 euro).

Volgens een woordvoerder van Cevey heeft de verkoop niets met wraakgevoelens te maken, maar wil Cevey gewoon van de spullen af.