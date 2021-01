Justin Timberlake bevestigt in The Tonight Show Starring Jimmy Fallon dat hij aan een nieuw album werkt. De zanger laat doorschemeren dat het nog wel even kan duren voordat de plaat verschijnt.

Timberlake, bekend van hits als Cry Me A River, Rock Your Body, SexyBack en Can't Stop The Feeling!, heeft Fallon al enkele nieuwe nummers laten horen. De talkshowhost vraagt zich af of de zanger het niet moeilijk vindt om de nummers voor zichzelf te houden in plaats van ze meteen met de wereld te delen.

Timberlake lijkt daar geen moeite mee te hebben. "Ik had Mirrors (een hit van zijn album The 20/20 Experience uit 2013, red.) al vier of vijf jaar voordat ik het uitbracht af. Ik was bijna vergeten dat we dat nummer hadden gemaakt. Ik hou ervan om mijn tijd te nemen. Als ik de nummers nog even goed vind als er wat tijd overheen gaat, hoop ik dat dit voor de luisteraars hetzelfde is."

Voor de zanger, die doorbrak als lid van boyband *NSYNC, staat rapper Kendrick Lamar bovenaan zijn lijst met mensen met wie hij graag nog eens zou samenwerken. Ook zou hij met Travis Scott de studio in willen. In 2019 maakte de zanger al bekend een lied met zangeres Lizzo te hebben opgenomen.

Timberlakes recentste album Man of the Woods verscheen in 2018. Vorig jaar bracht hij nog het duet The Other Side met zangeres SZA voor de soundtrack van de film Trolls World Tour uit.