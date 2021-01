Het wereldberoemde Amerikaanse muziekfestival Coachella zal ook dit jaar geen doorgang vinden vanwege het coronavirus. Op last van de lokale gezondheidsautoriteiten is vrijdag het festival, dat gepland stond van 9 tot 18 april in de plaats Indio, geannuleerd.

Er is nog niet bekendgemaakt of het festival op een later moment zal plaatsvinden.

Het is al de derde keer dat het festival wordt geannuleerd vanwege de coronapandemie. In maart 2020 werd het festival, met headliners als Travis Scott, Frank Ocean en Rage Against the Machine, uitgesteld naar oktober. In juni werd bekend dat het festival ook op die datum niet zal doorgaan.

Het was vorig jaar voor het eerst sinds twintig jaar dat het festival werd geannuleerd. Er waren voor de editie van 2021 nog geen artiesten bekendgemaakt.

Coachella is een van de bekendste muziekfestivals ter wereld. Jaarlijks reizen zo'n kwart miljoen bezoekers af naar het festivalterrein in Californië.

Coachella is niet het eerst grote muziekfestival dat niet doorgaat dit jaar. Vorige week werd bekend dat het Glastonbury Festival in het Verenigd Koninkrijk is geannuleerd. Billboard wist deze week ook te melden dat het elektronische muziekfestival Ultra in maart in Miami wordt geannuleerd. Die organisatie heeft dit nog niet officieel bevestigd.