T.I. en zijn vrouw Tiny hebben via een verklaring de beschuldigingen van seksueel misbruik aan hun adres ontkend, meldt Complex vrijdag.

"De heer en mevrouw Harris laten publiekelijk weten dat ze de aantijgingen ten zeerste ontkennen", aldus de verklaring namens Clifford Joseph Harris junior, zoals T.I. in het dagelijks leven heet. Een woordvoerder van het echtpaar laat weten dat de rapper en zijn vrouw de beschuldigingen "zeer serieus nemen".

T.I. en zijn vrouw Tiny Harris kwamen onder vuur te liggen nadat meerdere vrouwen het koppel hebben beschuldigd van seksueel misbruik. De beschuldigingen kwamen naar boven nadat een oude vriendin de rapper ervan had beschuldigd dat hij ooit een pistool tegen haar hoofd had gezet in het bijzijn van haar kinderen.

Sabrina Peterson liet via Instagram weten dat de rapper haar had bedreigd. Toen ze later vroeg of er meer mensen waren die nare ervaringen met T.I. en zijn vrouw hadden, deelden verschillende vrouwen hun verhaal. Peterson deelde screenshots van verschillende gesprekken in haar Instagram Stories.

Volgens een groot deel van de beschuldigingen zetten T.I. en Tiny vrouwen aan tot het gebruik van drugs, om vervolgens het bed met ze te delen. Het ging daarbij volgens de beschuldigingen onder meer om MDMA en cocaïne. Bovendien zou de rapper daarbij aan verschillende vrouwen een soa hebben gegeven.