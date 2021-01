Rag'n'Bone Man brengt in april zijn tweede album uit. De zanger, bekend van de hit Human, heeft de plaat Life By Misadventure genoemd.

Life By Misadventure is de opvolger van zijn debuutalbum Human dat in 2017 is verschenen. Daarop staat ook de hit Skin. Rory Graham, zoals Rag'n'Bone Man eigenlijk heet, wist ook de bovenste regionen van de hitlijsten te bereiken met Giant, een samenwerking met Calvin Harris.

De eerste single van de nieuwe plaat heet All You Ever Wanted en verscheen vrijdag. De nostalgische single is geïnspireerd op de plekken waar de Britse zanger opgroeide.

De 36-jarige zanger reisde al voor de uitbraak van COVID-19 af naar het Amerikaanse Nashville waar hij het album opnam. Life By Misadventure verschijnt op 23 april.