Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Rolf Sanchez - Ven Ven

Rolf Sanchez scoorde vorig jaar een van de hits van de zomer met zijn single Más Más Más. Dit hoopt hij dit jaar nog eens dunnetjes over te doen met het nummer Ven Ven. Sanchez schreef het nummer, dat gaat over een relatie waarin de vrouw genoeg heeft van de leugens van de man, tijdens zijn verblijf in Miami. Sanchez verzekert dat het niet over zijn eigen relatie gaat, maar over die van iemand in zijn omgeving.

Beluister het nummer hier

Selena Gomez & Rauw Alejandro - Baila Conmigo

Selena Gomez heeft het in haar muziekcarrière over een andere boeg gegooid. De Amerikaanse zangeres met een Mexicaanse vader nam een Spaanstalig album met latinpop op. Onlangs verscheen al de single De Una Vez en Baila Conmigo, een samenwerking met Rauw Alejandro, is de opvolger. Op 12 maart volgt het album dat de titel Revelación draagt.

Beluister het nummer hier

Celeste - Tonight Tonight

De Britse soulzangeres Celeste gold als de grote muzikale belofte van 2020, tot de coronacrisis roet in het eten gooide. De zangeres brengt vrijdag eindelijk haar langverwachte debuutalbum Not Your Muse uit. In gesprek met NU.nl vertelt ze dat de productie van het nummer Tonight Tonight een grote uitdaging was. "Het nummer is somber en melancholisch van aard en verloor dit een beetje met drums, maar zonder drums was het te langzaam en deprimerend", aldus Celeste, die de balans uiteindelijk wist te vinden.

Beluister het nummer hier

Laura Jansen - The Island

Het is meer dan zeven jaar geleden dat Laura Jansen voor het laatst nieuwe muziek uitbracht. De zangeres, bekend van haar cover van Use Somebody en hits als Wicked World en Queen of Elba, bracht in 2013 voor het laatst een album uit. Ze keert nu terug met de single The Island, afkomstig van het album We Saw A Light dat op 16 april verschijnt. Een van de redenen voor de lange muzikale pauze van Jansen, was haar vrijwilligerswerk voor vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Over haar tijd daar schreef ze de nieuwe single.

Beluister het nummer hier

Sam Feldt & Kesha - Stronger

De Nederlandse dj Sam Feldt heeft voor zij nieuwe single de Amerikaanse popster Kesha weten te strikken. De zangeres, bekend van hits als TiK ToK, Timber en Praying, verzorgt de vocalen op het nieuwe nummer Stronger. Voor Feldt is de samenwerking een eerste stap in een nieuw hoofdstuk waarin hij alles grootser wil aanpakken. De dj vertelt aan ANP dat al meerdere bekende artiesten in de rij staan om met hem te werken.

Beluister het nummer hier

The Killers - C'est La Vie

The Killers brachten afgelopen zomer hun zesde album Imploding The Mirage uit. De band onder leiding van Brandon Flowers heeft nu nog een toevoeging aan de plaat uitgebracht. De nieuwe single C'est La Vie en nieuwe versies van Caution en Blowback vormen de deluxeversie van het album.

Beluister het nummer hier