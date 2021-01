Awakenings gaat sowieso niet door op 26 en 27 juni, kondigt de festivalorganisatie donderdag aan. Als nieuwe data worden 11 en 12 september genoemd.

De data in juni komen te vroeg, schrijft de organisatie van het technofestival op Facebook.

"De pandemie is nog niet voorbij, maar de toekomst ziet er al iets rooskleuriger uit. Net als jullie kunnen wij niet wachten om weer samen te feesten." De organisatie zegt dankbaar te zijn voor de steun van alle fans die een kaartje hadden voor het evenement van vorig jaar en besloten om dat te houden.

Omdat er nog teveel onzekerheid is, gaan tickets voor de nieuwe datum nog niet in de verkoop. Mensen die hun kaartje van vorig jaar nog hebben, kunnen dat houden of alsnog hun geld terugvragen.

Vorige week werd aangekondigd dat er een garantiefonds komt van 300 miljoen euro voor evenementen. Organisatoren van bijvoorbeeld festivals en beurzen krijgen daarmee de kans om met voorbereidingen te beginnen zonder het risico alles kwijt te raken in het geval dat het evenement geannuleerd moet worden.

De beoogde ingangsdatum van het garantiefonds is 1 juli, wat zou betekenen dat Awakenings in juni buiten de boot zou zijn gevallen. De details van het fonds moeten echter nog worden uitgewerkt en de ingangsdatum staat nog niet vast.