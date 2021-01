Selena Gomez heeft voor het eerst een Spaanstalig album opgenomen. De Amerikaanse zangeres laat weten dat Revelación, zoals het album heet, op 12 maart wordt uitgebracht.

Recent bracht Gomez al het nummer De Una Vez uit, dat ook op de nieuwe plaat zal staan. De zangeres roept al jaren dat ze een Spaanstalig album wil maken.

Revelación is vanaf vrijdag te reserveren. Op Twitter plaatste de 28-jarige Gomez al een foto van de cover van het album. "Ik kan niet wachten om jullie de Spaanse muziek te laten horen. Het klinkt zo cool", zegt Gomez.

Eerder gaf de zangeres, die half Mexicaans is, in een interview aan het "de perfecte tijd" te vinden om het album uit te brengen. "Met al die verdeeldheid in de wereld kan Latinmuziek mensen dingen laten voelen", vertelde ze.

Gomez bracht tot dusver drie albums uit: Stars Dance (2013), Revival (2015) en Rare (2020).