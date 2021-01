Het dancefestival Strafwerk wil op 14 augustus in Amsterdam een nieuwe editie organiseren. Volgens Het Parool is Strafwerk daarmee het eerste dancefestival in Amsterdam dat een nieuwe datum heeft geprikt.

Door de coronacrisis kon de vorige editie in 2020 geen doorgang vinden.

Omdat de komende editie van Strafwerk in augustus plaatsvindt, zou de organisatie aanspraak kunnen maken op een deel van 300 miljoen euro, die door het demissionaire kabinet in een garantiefonds is gestopt. Dit geld wordt gereserveerd om het organiseren van festivals en andere culturele evenementen mogelijk te maken, ondanks het risico op annulering.

De organisatie van Strafwerk laat bezoekers, die vanaf donderdag 28 januari om 12.00 uur kaarten kunnen kopen, vooralsnog slechts de halve aankoopprijs betalen. Mocht het festival toch niet doorgaan, dan krijgen zij dit bedrag terug. Als het festival wel door mag gaan, zal de bezoeker erop gewezen worden het resterende bedrag te betalen.

Op dit moment verwacht Strafwerk dezelfde artiesten als vorig jaar. Daar zijn ook internationale artiesten, onder wie Honey Dijon en Floorplan (Robert Hood), bij inbegrepen. Wat de organisatie gaat doen als internationaal reisverkeer in augustus onmogelijk of moeilijk is, wordt niet bekendgemaakt.